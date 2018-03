Tasuta kõrgharidus peab jääma

Kui noored lõpetavad gümnaasiumi või kutsekooli, on nad valiku ees, kas jätkata õpingutega kõrgkoolis või minna tööle. Jätan siinkohal noormeestele kohustusliku ajateenistuse valikuna kõrvale. Tasuta kõrgharidus võimaldab kõigil andekatel noortel, sõltumata rahakoti suurusest, minna õppima Eesti ülikoolidesse või teistesse kõrgkoolidesse. Eriti oluline on see väljaspool Tallinna ja Tartut elavatele noortele, sest nendel kaasnevad teises linnas õppimisega ja perest eraldi elamisega lisakulutused.

Üliõpilased ise, nende vanemad ja vanavanemad on eestikeelse tasuta kõrghariduse võimalusega rahul. Eesti üliõpilaskondade liit on üldjoontes rahulolu väljendanud. Lisaks on kasvanud ülikooliõpingute tulemuslikkus ja lõpetajate arv. Tasuta täisajaline eestikeelne ülikooliõpe on ka praegu õige suund, mida tuleb edasi arendada.