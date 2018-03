5miinust ei teegi alati liiga

Lapsevanemana on korraldajatele esimene küsimus, kas üritusel on ka mingi vanusepiirang. Saan noortekeskuse projektijuhilt Helen Siskalt vastuse, et kuna see on Noorte Tugila ja Viljandi avatud noortetoa ühisüritus, on see mõeldud ennekõike 7–26-aastastele. Teades bändi lugudes esinevaid vulgaarsusi, muretsesin rohkem sellepärast, kas esimese klassi lapse võib ikka kaasa võtta, aga tuli välja, et ma hoopis ise ei mahu ettenähtud vanusepiiridesse. Õnneks on oodatud kõik.