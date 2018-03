Muusikagurmaanist korraldajaonu

Tegusale viljandlasele Mart Saar pikemat tutvustamist ei vaja. Ameteid on sel kirju minevikuga mehel olnud mõistagi palju. Viimastel aastatel on ta rakkes olnud noorsootööga ja peab Lennukitehase juures projektijuhi ametit. Samal ajal tegeleb ta agaralt oma hobiga, milleks on diskoripuldis nuppude painamine. Et tema sessioonides oleks meelelahutuse kõrval ka hariv moment, on ta muusika sisse pikkinud mälumängu.