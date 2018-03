Repliik. Mida sa telefonis teed?

Põhimõtteline huvi mobiilsidemaailma vastu on mul täiesti olemas ja seda juba eelmise aastatuhande lõpust. Mobiiltelefon annab suurepärase võimaluse kõnelda sulle olulise inimesega – ükskõik kus te olete, olgu või teine teisel pool maakera, peaasi, et vaid levi jaguks. Ühtlasi tead sa, et oled teisele alati olemas pelga telefonikõne kaugusel.