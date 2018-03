Raieloa andis linnavalitsus arendajale veebruari viimasel päeval. Selles märgitakse, et puu on linnahaljastuse mõttes väheväärtuslik ja jääb ehitustöödele ette.

Piirdeaiad ümber saanud Tartu tänav 7d krundile rajatava kolmekorruselise hoone eskiis ilmus Sakalas 2. veebruaril, mõni päev enne seda, kui Viljandi linnavalitsus ettevõtmisele ehitusloa andis. Linna peaarhitekt Olav Remmelkoor ütles toona, et plaanitav maja on kõigiti tänapäevane, ei ürita kopeerida olnud aega ja arhitektuuri ning sobib ümbritsevasse keskkonda nii välimuse kui mahu poolest. Suhteliselt väiksele maa-alale ehitatav hoone on kompaktne – kolme korruse peale on sel suletud netopinda vaid 433 ruutmeetrit.