Halliste rahvas hakkab lappe kogukonna tekiks õmblema

Üle saja lapi on koos ning peagi hakatakse Hallistes õmblema lapitekki, mille heaks on oma panuse andnud suur osa kohalikust kogukonnast.

​Rohkem kui kuu aega on Mulgi valla Halliste piirkonnas kogutud mulgimustris lappe ning on suur tõenäosus, et rohkem kui sajakonnast kootud teosest hakkab juba täna vormuma suur lapitekk vabariigi juubeliaasta äramärkimiseks.