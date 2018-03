Prokurör küsis mõrvasüüdistuse saanud noorele mehele eluaegset vangistust

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Marja-Liina Talimaa leidis, et tõendite järgi pani Poopuu süüdistuses kirjeldatud kuriteo toime tahtlikult ja tema süü on suur. Prokurör palus kohtul mõista süüdistatavale eluaegne vangistus.

Kaitsja vandeadvokaat Sirje Must leidis, et seksuaalvahekorra toimumine vägivalla abil ei ole tõendatud, ja taotles kohtult Poopuu õigeksmõistmist talle esitatud vägistamissüüdistuses. Et vägistamist kaitsja hinnangul ei olnud, ei nõustunud ta ka sellega, et Poopuu pani tapmise toime vägistamise hõlbustamiseks ja selle varjamiseks ehk mõrva. Kaitsja palus oma kaitsealuse süüdi tunnistada surma põhjustamises ettevaatamatusest ning juhul kui kohus sellega ei nõustu, siis tapmises.