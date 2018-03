Keskkonnaamet kutsub õpilasi veeviktoriinile

22. märtsil tähistatakse ÜRO eestvedamisel juba 25. korda rahvusvahelist veepäeva, et pöörata tähelepanu veemuredele kogu maailmas. Sel aastal tuuakse esile veemajanduse probleemide looduspõhised lahendused.

Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Mari Kala sõnul tuletatakse veepäevale pühendatud viktoriiniga taas meelde, et vesi on üks tähtsamaid loodusvarasid ning ilma veeta ei saaks olla ka elu. Eestis on küll piisavalt puhast magevett, aga peame mõtlema, kuidas hoida ja parandada meie veekogude seisundit ning kasutada looduspõhiseid lahendusi veemajanduse küsimustele ka linnades.