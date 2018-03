Pinskas maha põlenud puidutöökoja šokis tisler: seal pole enam midagi peale vanaraua

Puidutöökojas üle kolmekümne aasta tegutsenud Topnik ütles, et töökoja põleng ei tundu talle seniajani reaalne. «Väidan tõesõna ihus ja karvas, et see ei ole reaalne. Võis elektrist minna. See on mingi anomaalia. Siis pidi mingi lühis olema,» kõneles Topnik nõutult. Tema teada pole kaks päeva keegi seal kütnud ega tööd teinud.