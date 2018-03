Galerii. Jalgpalliklubi Tulevik võttis koduväljakul vastu suure kaotuse

Viljandi Tuleviku peatreener Marko Kristal ütles pärast mängu, et seitse väravat on ikka palju. «Levadia oli komplekteeritud väga võimsalt ja tasemevahe on olemas,» möönis ta. Peatreener selgitas, et meeskond läks mängima väga kaitsvalt ja peaaegu suutis esimesel poolajal löödud värava ära hoida.