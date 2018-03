Pärast etendust kell 20.30 on kõik huvilised oodatud Teatrikohvikusse «Iberofesti» Hispaania teemaõhtule. Võõrustajad pakuvad külalistele Hispaania veini ja kavas on hispaania kultuuriruumile keskenduv mälumäng. Õhtu erikülaline on flamenkokitarrist Jorge Arena. Viktoriin ja kontsert on tasuta.