Noor, värske ja elurõõmus džäss

Päris nii see just ka ei ole, et igale muusikalist kuulmist ja huvi ilmutavale Viljandi põngerjale surutakse esimese instrumendina pihku torupill. Lauri Kadalipuga siiski just niiviisi läks. Muusika­õpinguid alustas ta torupilliga. Sellelt läks ta aga klarneti kaudu üle saksofonile. Maailmamuusika mõjusid pole ta loomulikult kunagi salanud.