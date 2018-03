Filmiarvustus. Tagasi tulevikku

Need, kes väidavad, et too 1985. aastal ilmavalgust näinud taies neile korda ei läinud, lihtsalt valetavad. Takkajärgi pole üldse oluline, kui sügavaid kunstilisi kompositsioone või õhku ahmima panevaid sündmuste keerdkäike see sisaldas või ei sisaldanud. Tähtis on, et kassahitist ulmekomöödia on oma ajastu märk. Ta defineerib ühe kindla generatsiooni lapsepõlve. Ja kohe kindlasti oli see lapsepõlv õnnelik.