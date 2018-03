Kriminaalsete sugemetega tragikomöödias hargneb põnev ja dramaatiline sündmustik, mis on kantud kahe väga erineva inimese tahtest saavutada teise üle mõjuvõim omakasu eesmärgil. Aegamööda avanevad meie ees mõlema tegelase saatus ja saladused. See on ühtaegu põnev, humoorikas ja traagiline lugu, mis on kantud mõttest, et kui kohtud kord elus väga tugeva isiksusega, siis ta kindlasti muudab sinu olemust ja eesmärke.