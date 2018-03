Kevad paneb väiksed teed suurtele veokitele lukku

«Ma usun, et kümmekond päeva läheb veel, enne kui massipiiranguid kehtestama hakkame,» ütles Viljandi abivallavanem Rein Anton. Praegu on veel teetammid külmunud ning raskeveokid, millest suurema osa moodustavad metsaveoautod, ei saa teedele suurt viga teha.

Ka maanteeamet kehtestab piirangud esialgu nii, et metsaveokitele jääb sõiduvõimalus alles. «Selleks, et metsaveokid saaksid tööd teha, jätame võimaluse vedada õhtul kella 19-st hommikul kell 9-ni nendel teedel, mille kandevõime seda võimaldab. Võimalus kehtib, kuni püsivad miinuskraadid ja tee on tahenenud,» rääkis maanteeameti hooldeosakonna juhataja Rainer Kuldmaa.