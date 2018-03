Kunst teeb tunded tugevaks

Ta on pärit Eesti väikseimast linnast Mõisakülast. Gümnaasiumi lõpetas ta Abjas ning praegu on ta Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti õppekava näitlejaeriala kolmanda kursuse üliõpilane. Lavaristsed sai ta juba Abja noorte näiteringi liikmena. Ugala teatris on ta publiku ette astunud kahes lavastuses, Saša Pepeljajevi tantsulis-visuaalses teoses «Primavera Paunveres» ja Oleg Titovi käe all lavale jõudnud «Lumekuningannas», kus tema kanda oli Gerda roll. «Primavera Paunveres» tõi lavastajale tänavuse teatripreemia nominatsiooni, «Lumekuninganna» etendused läksid kõik täissaalidele.