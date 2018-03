Ei, Sakala reporterile Margus Haavale ei tekkinud sinikas pärast ebaõnnestunud intervjuuküsimust. Õigupoolest polegi see sinikas, ehkki näeb sedamoodi välja. See on hoopis haavagrimm, mille Vanemuise teatri noortetöö juht Mall Türk (pildil) tegi. Teisipäeval korraldati Ugalas koolinoorte teatripäeva ühe osana töötuba «Lastele keelatud», kus linna ja maakonna õpilastele tutvustati teatributafooriat: tehti grimmi abil sinikaid ja arme ning pandi veri voolama. Üritus tekitas nõnda suurt elevust, et kooliõpilased pidid sinika saamiseks lausa järjekorda võtma.