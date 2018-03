Eesti pind, Läti maksud ehk Kuidas ma Viljandi külje all ebaseaduslikku õlut ja viina ostsin

Seda viilkatusega kahekorruselist halli krohviga hoonet tuntakse seal kandis juba vanast ajast kõrtsimajana. Üheksakümnendatel asus selle kõrval suure tünni sisse ehitatud kurikuulus Paku baar. Nii et side alkoholimüügiga on sellel kandil juba pikka aega, kuid ilmselt pole seal varem äritsetud Eesti vägijookidega, mis on toodud Lätist. Ikka selleks, et Eesti suurematest maksudest kõrvale hoida.