Maramaa puiestee lubas lõiguti uisurõõme nautida

«Ilusa ilmaga kõnnin ikka väga tihti,» lausus Kullamäe tänavalt tulnud Andrus Parve oma liikumisharjumuste kohta. See, et tänavad pole just kõige paremas seisus, polnud talle märkamata jäänud, sest enne kui ta Uueveskilt Maramaa puiesteele jõudis, oli ta saanud tasakaalu otsida teistelgi tänavatel. Samas leidis ta, et pole veel nii kõrges vanuses, et peaks turvalisuse mõttes jalatsitele naelad alla panema.