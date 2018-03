Haigla meenutab vajadust vaktsineerida puukentsefaliidi vastu

Immuunvastuse teke antikehadena võtab aega: nädal pärast teise doosi manustamist on antikehade hulk piisav ja inimene ei haigestu. Selleks, et antikehade suur hulk püsiks, tuleb teha kolmas doos ja hiljem revaktsineerida ühe doosiga. Vaktsiin on püsivalt Eestis olemas ja vaktsineerida on võimalik igal ajal.