Riigiteedel hakkavad kehtima massipiirangud

«Et olud on muutunud kevadiseks ning teede kandevõime on sulamisperioodi tõttu nõrgenenud, tuleb rakendada massipiiranguid, et vältida suuremaid kahjustusi teedel,» lausus maanteeameti hooldeosakonna juhataja Rainer Kuldmaa. «Et metsaveokid saaksid tööd teha, jätame võimaluse veoste tegemiseks õhtul kella 19-st hommikul kella 9-ni nendel teedel, mille kandevõime seda võimaldab. Võimalus kehtib senikaua, kuni püsivad miinuskraadid ja tee on tahenenud.»