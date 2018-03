Repliik. Kogu austuse juures: te räägite ajakirjanikuga

Üleeile hommikul helistas Sakala toimetusse mees ja kõneles Viljandi Lossi tänav 25 krundist, millele planeeritakse neljakorruselist hoonet. Nimelt asuvat selle all sõjajärgse Viljandi rajoonikomitee tuumapunker. Samas tähendas too mees, et ma sellest ei kirjutaks. Viljandlastele pole ilmselt uudis, et varjend on ka Ugala all. Kõige võimsam punker olla tema sõnul aga üldse Vabaduse platsil ametite maja all. Ehitanud olla selle sõjaline eriüksus Kesk-Aasiast, et asi oleks «совершенно секретно».