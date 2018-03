Gümnaasium muutus Hunt Kriimsilma pärusmaaks

Viljandi gümnaasiumis peetud viiendal karjääri- ja teaduspäeval said õpilased töötubades ja infotundides aimu, millist ala valida. Teadmisi võis omandada kelneri töötoas ning kuulata piloodiõpilase mõtisklusi oma argipäevast. Samuti said õpilased nippe ülikooli sisseastumiseks ning näha robotit keset klassiruumi tantsu keerutamas.

Kümnenda klassi õpilane Helina Kitsing oli väisanud töötuba, milles jagati nippe ülikoolidesse astumiseks. See oli tema sõnul huvitav, sest ta ei teadnud enne, et igal koolil on omad kriteeriumid. Samuti sõnas ta, et karjääripäev on hea vaheldus koolirutiinile.