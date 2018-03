Osa õpilasi hakkab söömas käima remonditavas majas

Paalalinna kooli direktor Aavo Palo tunnistas, et kolimiseelne aeg on pigem põnev kui närvesööv, sest töö käib hea asja nimel. Ta usub, et jõutud on võimalikest lahendustest parimani. «Õppekohti jääb sisuliselt kaks. Varasemas variandis poleks nii vähesega hakkama saanud. Liiguvad enamasti õpetajad,» ütles Palo.