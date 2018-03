Eesti majandussajand on vahetanud liidrid ja toonud targema majandamise

Ülaltoodud andmete põhjal meie praegust majandust analüüsides järeldub, et majandusstruktuuri mõistes puudub meil selge liider. Nelja analüüsitud näitaja alusel domineerib kolme puhul küll töötlev tööstus, kuid ettevõtete arvu poolest see valdkond jällegi kolme esimese hulka ei pääse. Hulgi- ja jaekaubandus on väga tugevalt esindatud kõigi nelja vaadeldud näitajaga, olles töötleva tööstuse järel teisel kohal kolme näitaja alusel ja liidripositsioonil ettevõtete arvu põhjal.

Töötajate ja ettevõtete arvu poolest pääseb esikolmikusse veel ehitus ning ettevõtete arvu ja loodud lisandväärtuse alusel kutse-, teadus- ja tehnikategevus. Toodangu väärtuse põhjal on konkurentsis ka veondus ja laondus.

MIDA VÕIKS järeldada meie praeguse majandusstruktuuri võrdlusest 100 aasta taguse ajaga?

Aastal 1924 olid selged juhtvaldkonnad põllumajandus ja puidutööstus, kuid tänapäeval on kerkinud teised liidrid. 100 aastat tagasi ammutasime pigem maaharimise tulemusena saadavaid rikkusi, tänapäeval tegeleme rohkem töötlemise ja kauplemise ning ka teaduse, ehituse ja logistikaga. 100 aastat tagasi oli kapital kontsentreerunud puidu- ja metallitööstusesse (suurtööstusettevõtete suur arv), tänapäeval on kapitali akumulatsiooni näha töötlevas tööstuses (majandusnäitajad on kõrged, kuid ettevõtete arv väike).

Sisult on töötlev tööstus ning kutse-, teadus- ja tehnikategevus majanduse mootorid. Hulgi- ja jaekaubandus ning ehitus on sektorid, mis teenindavad majandusmootoreid või tulenevad nende edust. Teisisõnu, kui muidu läheb majandusel hästi, siis arenevad ka nimetatud sektorid. Veondus ja laondus on selgelt nii tööstust, kaubandust kui ehitust teenindavad sektorid.

Kokkuvõttes on Eestis 100 aasta taguse ajaga võrreldes liidrikohal teised majandusharud, kuid majanduse struktuur on muutunud märksa teadmismahukamaks. Oleme liikunud väärtuse ahelas suuremat lisandväärtust loova majanduse poole.