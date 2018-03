Kindlustusselts pakub noorele sportlasele stipendiumi

ERGO Eesti juht Tarmo Koll kõneles, et iga sportlase edukas esinemine mõnel rahvusvahelisel võistlusel on positiivne emotsioon kogu rahvale ning innustav eeskuju liikumisharrastusega tegelemiseks. «Läbimurre noorteklassidest tippsporti on keeruline ning nõuab lisaks tugevale tahtele ka märkimisväärset eelarvet. ERGO toetab sirguvaid talente, et ka tulevikus oleks noortel eeskujusid, keda järgida ja kelle tulemuste poole pürgida,» kõneles Tarmo Koll.