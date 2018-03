Kauplus ostab ohtlikud akulaadijad tagasi

Päästeameti pressiteenistuse teatel juhtus suurem õnnetus 4. märtsil Pärnus, kus põles kahekorruselise elumaja esimene korrus. Majja sisenenud suitsusukeldujad tõid esimeselt korruselt välja kaks kannatanut ja andsid üle kiirabile. Hoone teiselt korruselt oli enne päästjate saabumist iseseisvalt väljunud kaks inimest. Uurimisel selgus, et tulekahju sai alguse auto akulaadijast RAWLINK art. 69081. Teine põleng oli ühe eramaja garaažis, kus oli laadimise ajal ära põlenud aku all olnud tool.

Handymanni tegevjuht Harry Tenno ütles päästeameti pressiteenistuse vahendusel, et edasimüüjana on ettevõte mures kõikide klientide pärast, kes on selle toote ostnud. «Palume, et kliendid ei kasutaks auto akulaadijat Rawlink, art. 69081 ja tagastaksid selle meie kauplustesse. Toote eest tasutud summa hüvitamiseks ostutšekki ei nõuta.»