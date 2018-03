Politsei soovitab autojuhtidel kontrollida tervisetõendi kehtivust

Sel aastal on politsei üle Eesti liiklusjärelevalve käigus kokku puutunud umbes 200 autojuhiga, kelle tervisetõend on kaotanud kehtivuse ning sellega ühes on kaotanud kehtivuse ka nende juhiluba. Kõige enam on selliseid rikkumisi ette tulnud Tartumaal, ent viis terivisetõendita roolikeerajat on tabatud ka Viljandimaal.