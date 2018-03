Üksi elava pensionäri toetuse perioodi algust arvatakse 1. aprillist

Üksi elava pensionäri toetust saab inimene, kes perioodil 1. aprillist 30. septembrini on vanaduspensionieas, elab rahvastikuregistri andmetel üksi ning kelle vanaduspension on alla 492 euro. Toetuse suurus on 115 eurot ning seda makstakse üks kord aastas oktoobris koos pensioniga.