Juhtkiri. Raha korstnasse

Nii mõnestki maani maha põlenud majast on alles jäänud vaid korsten, mis näitaks justkui, et see on hoone tugevaim osa. Tegelikkus on pahatihti vastupidine, vähemalt mis puudutab korstna ülemist otsa. Vihm ja külm väljast ning soe suits seest muudavad kivid ja mördi ajapikku pudedaks ning nii polegi imestada, kui ühel hetkel hooldamata suitsutorust mõni tükk alla tuhiseb.