Statistika järgi on täiskasvanuid haigestunute seas varasemate aastatega võrreldes rohkem. Gripi­spetsialisti sõnul ei pruugi selle taga olla laste vähene haigestumine. On võimalik, et arstid pööravad täiskasvanutele ja eriti vanematele patsientidele varasemast suuremat tähelepanu, ja see on väga hea.