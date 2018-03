«Veidi üle nädala oleme olnud avatud ja hästi kiire on olnud,» tõdes kohvikupidaja ning lisas, et õhtuti on eriti kiire, sest broneeringuid on palju. «Pidi mõtlema, kuidas kõike hallata. Seda oli hästi palju ja korraga,» kirjeldas ta esimest nädalat.