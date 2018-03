Lossi tänavale planeeritakse autoliftiga neljakorruselist maja

Linna peaarhitekt Olav Remmelkoor selgitas, et sealse hoonestuse kõrguse määrab teiselpool Lossi tänavat olev maja, mis on neljakorruseline. Tema jutu järgi on rajatavasse hoonesse planeeritud kümme korterit, mis asuvad kolmandal ja neljandal korrusel: üleval suuremad ja alumisel väiksemad. Esimene korrus hakkab olema äripindade päralt, teisele korrusele tulevad bürooruumid.