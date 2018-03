Viljandi eeskujulikud liiklejad said kiita

Patrullpolitseiniku sõnul on positiivne, et inimesed on teadvustavad: turvavöö on tähtis nende endi ohutuse jaoks. Ta selgitas, et politseinikud ei kontrolli seda karistamise nimel, vaid ikka õnnetuste ennetamiseks. Samuti lisas ta, et iga kord trahvi ei tehtagi, vaid olenevalt olukorrast ja liiklejast võidakse piirduda ka hoiatusega. Mõtsar on oma sõnul märganud, et enamasti jääb inimestel turvavöö kinnitamata poes käies, näiteks tol hetkel, kui parklast välja sõidetakse.