Uus burksikunn on pukis

Olgu kohe öeldud, et allakirjutanu on küll paks ja teinekord ka soustise lõuaga, aga selle arvustuse eesmärk pole kiirtoitu propageerida. Samas ei näe ma mingit põhjust hästi tehtud rooga tema nime pärast maha teha. Mis see hamburger siis õigupoolest muud on kui üks väga hästi tehtud võileib.