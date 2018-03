Juhtkiri. Otsas ja keskel

Just sel põhjusel on ka linnas, mille elanike arv on aastaid kahanenud, vaja hoida tagavaraks tühje kinnistuid. Vaadates seda, kuidas on Viljandi lähiümbrusesse maju kerkinud, võib järeldada, et linnas on neid seni nappinud. Ometi ei maksa seda eelmistele linnajuhtidele nina peale visata, sest Järveotsa rajooni rajamine on suur suutäis. Lisaks peab majandus selleks õiges faasis olema. Oleme ausad: kui uue elurajooni rajamise seeme kukub viljakale pinnasele, on see buumiaja märk.