Repliik. Lätti raamatute järele

Muuseas, Lätis on odavamad ka raamatud, enam-vähem samas suurusjärgus pudeli kangema kärakaga. Kui meil maksab uudisteos keskmiselt 23 eurot, siis Lätis on see poole odavam. Näljane mõtleb aga ikka leivast ja janune joogist. Pole veel kuulda massilisest raamatuturismist.