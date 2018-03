Järgmise nädala neljapäevani kestval enampakkumisel veebikeskkonnas oksjonikeskus.ee ootab uut omanikku püügiõigus, mis annab loa kasutada üht mõrda, mille suu kõrgus on üks meeter või rohkem. Oksjoni alghind on 8000 eurot.

See püügiõigus on müüki tulnud Pärnu firma, osaühingu Friller Trade pankrotimenetluse tõttu. Pankrotihaldur Jüri Truuts ütles, et menetluse käigus on juba müüdud kaks püügiõigust Läänemerel ja üks Võrtsjärvel ning jäänud on veel kaks püügiõigust Võrtsjärvel.