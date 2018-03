Euroopa viimased mammutid võisid elada Eestis

Tartumaal asuv jääaja keskus on pühendunud jääajaga seonduva materjali kogumisele ja eksponeerimisele ning jääajaga seonduvate õppeprogrammide korraldamisele. Keskuse andmetel on paljud tookord leitud mammutiluud jäänud aja jooksul kadunuks, kuid kaks purihammast on jõudnud Eesti loodusmuuseumi hoidlasse. Need on mammuti ülemised purihambad: vasak ja parem.