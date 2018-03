Viljandisse koliv rahvakultuuri keskus otsib juhti

Rahvakultuuri keskus on kultuuriministeeriumi haldusalas tegutsev asutus, mille ülesanne on toetada eesti rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi elujõulisust. Direktor vastutab asutuse igapäevase töö ja juhtimise eest.

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits kinnitas, et uue juhi lähem eesmärk on keskuse käivitamine Viljandis. Valitsuse kava kohaselt alustab keskus Viljandis tööd tuleva aasta alguses.

«Ees on kolimine. Viljandi üldine kultuurikontekst, teised sealsed kultuuriasutused ning keskusele loodav töökeskkond on kõigile loodetavasti inspireeriv ja keskus on sinna väga oodatud. Samal ajal ei tohi kannatada keskuse põhitegevused,» selgitas Tarvi Sits.

Rahvakultuuri keskuse senine direktor Aivi Lintnermann on varem kinnitanud, et annab keskuse juhtimise üle. Keskuse direktoriks saab kandideerida kõrgharidusega ja vähemalt kolmeaastase juhtimiskogemusega inimene. Oluline on rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkonna tundmine ning kasuks tuleb praktiline töökogemus kultuurivaldkonnas. Täpsemad tingimused on kultuuriministeeriumi kodulehel siin.