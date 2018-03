Tasemetöö annab võimaluse mõõta õpilaste digioskusi

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tõdes, et digi on leidnud kindla koha meie elus ning tasemetöö abil saame teada, millised on meie õpilaste digioskused tegelikult, ning vajaduse korral leiame lahendusi, kuidas toetada nende arendamist. Haridusministeerium on seadnud eesmärgi, et meie noored suudaksid kodanikuna ka infoühiskonnas edukalt toime tulla ning omaksid tööturul konkurentsivõimelisi IT-oskusi.