Ümber Viljandi järve jooksu stardinimekirjas on 1700 osalejat

1928. aastal sündinud ümber Viljandi järve jooksu korraldajad saadavad nimelise osalemiskutse kõigile meestele, kes on selle jooksu lõpetanud vähemalt 40 korda, ning kõigile naistele, kes on selle lõpetanud vähemalt 20 korral. Tänavu on niisuguseid mehi 29 ja naisi üheksa.

Viiendat aastat on ümber Viljandi järve jooksu üritused mitmel päeval. Juba 14. aprillil on kavas künnipäeva jooks. See treeningjooks annab hea võimaluse tutvuda järvejooksu raja seisukorraga. Osalejatelt tasu ei küsita, stardinumbreid ei väljastata, protokolli ei koostata ja võitjaid ei autasustata. Küll aga on rajal üks joogipunkt.