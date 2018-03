Jahimehed: hunte on arvatavast poole rohkem

Nagu ütles Eesti jahimeeste seltsi (EJS) pressiteate vahendusel seltsi tegevjuhi asetäitja ja riikliku suurkiskjate töörühma liige Andres Lillemäe, tundus juba hooaja alguses jahimeestele, et huntide arvukust on alahinnatud. Selleks et niisugust väidet kontrollida, korraldasid nad jaanuaris ja veebruaris üleriigilise arvukuse hindamise.