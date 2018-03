Vaba mõte. Kõik on klants

Eestist suuremates riikides on samasuguseid libedaid katalooge ja ajakirju rohkem, kui jõuab lugeda. Ainult et need polegi mõeldud niivõrd lugemiseks, isegi kui esikaas viitab mingisugustele artiklitele. Eeskätt on need omalaadsed nipsasjad, mida saab kuhugi kuuluda tahtmise märgiks täpselt väljamõõdetud hooletusega lauaservale sättida. Neid ei peakski liiga palju käperdama, sest muidu võivad neisse tekkida kortsud ja siis ei täida nad enam oma funktsiooni.