Haiget tegev tõelisus suhkruvatise Disney Worldi kõrval

«Florida projekti» tegevus toimub kiirteeäärses motellis. Selliseid on Ühendriikides tuhandeid. Paljudes neist ei peatu enam ammugi turistid, vaid need on saanud koduks väliselt võimsa rahva vaesust kannatavale põhjakihile. Õnnetud elusaatused ja abitud püüded veel kuidagimoodi pinnal püsida ...