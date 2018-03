Ängistav teekond prosektuuri on karje uue haigla järele

Pisut enam kui kolm kuud tagasi suri Viljandi haiglas mu vanaema. Surmaga kaasneb aeg, mil kaotusvalu kõrval tuleb tegelda lähedase inimese viimsele teele saatmise ettevalmistamisega. Viljandi haiglas lähedase kaotanul on vaja minna prosektuuri, et vormistada seal esmane surmadokument. Selle käigu võtsin ette ka mina ning tunnistan, et nende pikkade meetrite mõõtmine seal haigla keldrikorrusel tekitas tol päeval kõige suuremat ängistust. Selleks et luua niisugust atmosfääri, mis selles sünges koridoris valitseb, maksavad kunstiliselt kõrget taset püüdlevate filmide loojad suuri summasid.