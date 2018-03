Terve maakond on hambaravihüvitisega kaetud

Sealjuures on löönud haigekassaga käed kõik Viljandi suuremad hambaraviteenuse osutajad. Kui Viljandi hambakliiniku süsteemiga liitumisest sai Sakala kirjutada juba veebruari algul, siis viimase kuu jooksul on sama teed läinud ka Dentes A&E ja Uku hambaravi.

Nii Dentes A&E juhataja Kaur Kirjanen kui Uku hambaravi juhataja Viktoria Härmik ütlesid, et otsustamisel sai kaalukeeleks soov oma klientidele vastu tulla. Seda, et niisugune samm võiks aidata asutusel patsiente juurde võita, ei arvanud kumbki neist. Kui Kirjanen märkis, et neil on järjekorrad kogu aeg pikad olnud, siis Härmik viitas tõigale, et praeguseks on peaaegu kõik hambakliinikud haigekassa lepingupartneriks hakanud.