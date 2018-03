Sihtasutus Noored Olümpiale kuulutab välja stipendiumikonkursi

Stipendiumikonkursi võitjad saavad rahalise toe ja koolitused terveks olümpiatsükliks ehk kuni neljaks aastaks. Stipendiumi maht hooaja kohta on 10 000 eurot. Alanud konkursiga antakse välja kuni kaks stipendiumit. Väljaantava stipendiumi üheks osaks on sportlase vaimne treening (mindset coaching), mis aitab noortel sportlastel seada eesmärke ning õpetab neil toime tulema tagasilöökide ja pingetega nii treeningutel kui võistlussituatsioonis. Lisaks on fookuses isikubrändi loomise ja turundusoskuste arendamise koolitused, mis aitavad sportlastel fänne ja toetajaid leida.