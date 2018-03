Viljandi päevakeskuse juhataja Marek Mummi sõnul on uutes ruumides 20 voodikohta ning olemas on ka pesemisvõimalus ja kööginurk. «Varjupaik on abivajajatele avatud pärastlõunast kella 16 kuni kella 8 hommikul. Tervislikel põhjustel võib inimene varjupaika jääda ka ülejäänud päevaks,» selgitas Mumm.