Vabatahtlikud organiseerivad heategevuslikku perepäeva

Perepäev algab kaubanduskeskuses kell 11. «Tegevusi jagub nii nooremale kui vanemale põlvkonnale ning need on mõeldud lastele annetuste kogumiseks, kes vajavad terapeudi abi. Näiteks on õnneloos ja näomaalingud, lisaks saab paberlennukeid lennutada ja sensoorika pudeleid valmistada,» kirjeldas Viljandimaa vabatahtlike eestvedaja Grete Akenpärg. «Kohal on ka hipo-, füsio- ja tegevusterapeudid, et inimeste teadlikkust tõsta,» lisas ta.